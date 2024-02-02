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В Петербурге нетрезвый чиновник пытался уехать от инспекторов на заклинившем авто

Полицейские задержали пьяного чиновника Петербурга за маневры на сломанном авто

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге инспекторы ДПС задержали начальника отдела информатизации и связи Администрации Василеостровского района. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор».

«Гражданина Борисенко заметили очевидцы, когда он исполнял загадочные маневры на своем автомобиле Volvo, после ДТП. Не смотря на заклинившее переднее колесо, он настойчиво пытался покинуть локацию. На заявку оперативно приехали инспекторы ДПС. Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мужчину составлены протоколы за отказ от медицинского освидетельствования и за оставление места ДТП. Автомобиль Volvo помещен на спецстоянку.

До этого стало известно, что руководитель Госавтоинспекции города Каменска-Уральского Алексей Морозов ушел в отставку после скандала с подставами на дорогах. Очевидец снял на видео одного и того же пешехода, который ходил туда-сюда по зебре, нажимая кнопку для включения зеленого сигнала. Когда для водителей загорался запрещающий сигнал светофора, некоторые водители не успевали затормозить и проезжали на красный. После этого находившиеся рядом автоинспекторы останавливали нарушителя и составляли административный протокол. После скандала Морозова отправили на пенсию.

Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом пешеходный мост рухнул на трассу после наезда фуры.

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