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На «АвтоВАЗе» рассказали, почему убрали с официального сайта хетчбэк и универсал Lada Granta

«АвтоВАЗ»: хетчбэк и универсал Lada Granta сняли с сайта из-за отсутствия спроса

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Хетчбэк и универсал Lada Granta пропали с официального сайта «АвтоВАЗа» из-за непопулярности у российских покупателей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

«Lada Granta в версии хетчбэк и универсал не производятся с 2022 года. Дилеры фактически распродавали остатки. Спрос на эти версии, когда можно купить лифтбеки и универсалы Cross, минимален. Сейчас остатки закончились, версии исчезли с сайта»,— рассказали в пресс-службе.

О том, что «АвтоВАЗ» убрал со своего официального сайта информацию об автомобилях Lada Granta в кузовах хетчбэк и универсал, стало известно 29 января.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Granta центральным замком. Из-за нехватки комплектующих эта опция пропала из всех комплектаций модели в феврале 2023 года.

Упрощенные версии модели Lada Granta начали выпускаться с 6 июня 2022 года. У такой версии не было подушек безопасности, системы экстренного оповещения о ДТП («ЭРА-ГЛОНАСС»), а также ассистентов ABS и ESP. Позже машины оснастили подушками безопасности.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал окрашивать Lada Vesta в новый цвет «Платина».

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