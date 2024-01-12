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Гаишники приняли дальнобойщика с инсультом за пьяного

Инспекторы ГИБДД приняли водителя с инсультом за пьяного и не вызывали ему врача

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Дальнобойщик из города Камышлов Свердловской области попал в ДТП. У мужчины случился инсульт, но сотрудники Госавтоинспекции решили, что он пьян. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Роман возвращался домой из рейса. На трассе ЕкатеринбургТюмень съехал с дороги и задел самосвал — водителю не смог сказать ни слова, тот вызвал ГИБДД. Сотрудники решили, что дальнобойщик пьян или под наркотиками. Инсульт даже не заподозрили, — хотя признаки у Романа были (например, не поднималась рука). Их распознал только коллега мужчины, когда приехал на место. При сотрудниках он вызвал «скорую», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнобойщик госпитализирован. Состояние мужчины тяжелое. По предварительным данным, Роману никто не помогал шесть часов после инсульта. Сотрудники ГИБДД выписали ему штраф за неправильную парковку. Родные дальнобойщика написали на инспекторов заявление.

До этого врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что вождение автомобиля может быть смертельно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также садиться за руль не стоит людям с катарактой, глаукомой и после перенесенного инсульта.

По его словам, на предприятиях с гипертонией водителей не выпускают на линию, если давление выше 140. Человек, у которого давление 200 на 100, может этого не знать. Он сядет за руль и может неожиданно потерять сознание.

Ранее сообщалось, что в Красноярске ГИБДД задержала пьяного Деда Мороза, его арестовали на 10 суток.

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