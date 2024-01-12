Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На «АвтоВАЗе» рассказали о судьбе проекта Lada X-Cross 5

«Автопоток»: проект кроссовера Lada X-Cross 5 окончательно закрыт

close
100%
Максим Кадаков/«За рулем»

Проект по выпуску новых кроссоверов Lada X-Cross 5 закрыт. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источник на «АвтоВАЗе».

«Проект закрыт, возобновлять сборку таких машин не будут, поскольку FAW закрыл тему сотрудничества с ВАЗом. Из 170 собранных кроссоверов 50 реализовали в Москве, 120 машин перевезли в Тольятти. 60 экземпляров уже переобули в зимнюю резину, их будут использовать как служебный транспорт для вазовского начальства», — сообщил источник каналу.

Отмечается, что в свободную продажу X-Cross 5 не пойдет.

Старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге был дан летом 2023 года, однако старт продаж так и не состоялся.

В декабре с официального сайта «АвтоВАЗа» информация о кроссовере Lada X-Cross 5 исчезла.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может сильнее упростить Lada Granta ради снижения цены.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами