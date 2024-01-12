На «АвтоВАЗе» рассказали о судьбе проекта Lada X-Cross 5

Проект по выпуску новых кроссоверов Lada X-Cross 5 закрыт. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источник на «АвтоВАЗе».

«Проект закрыт, возобновлять сборку таких машин не будут, поскольку FAW закрыл тему сотрудничества с ВАЗом. Из 170 собранных кроссоверов 50 реализовали в Москве, 120 машин перевезли в Тольятти. 60 экземпляров уже переобули в зимнюю резину, их будут использовать как служебный транспорт для вазовского начальства», — сообщил источник каналу.

Отмечается, что в свободную продажу X-Cross 5 не пойдет.

Старт производства автомобилей Lada X-Cross 5 (китайские FAW Bestune T77 с другим шильдиком) на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге был дан летом 2023 года, однако старт продаж так и не состоялся.

В декабре с официального сайта «АвтоВАЗа» информация о кроссовере Lada X-Cross 5 исчезла.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» может сильнее упростить Lada Granta ради снижения цены.