Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Крупнейший российский автозавод приостановил выпуск автомобилей

«КамАЗ» приостановил работу до 8 января из-за праздников

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» приостановил выпуск автомобилей 30 декабря в связи с праздниками. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В связи с общероссийскими праздниками с сегодняшнего дня приостановлена работа главных сборочных конвейеров «КамАЗа». Отдых камазовцев продлится с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Во вторник, 9 января, компания возобновит производственную деятельность», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что, несмотря на все сложности и вызовы нового времени, основные задачи, поставленные перед подразделениями ПАО «КамАЗ» на 2023 год, выполнены.

В 2024 году продолжится модернизация камазовских производств, развитие линейки грузовиков К5 и модельного ряда пассажирского транспорта. Также запланирована работа по двигателям Р6, развитию линейки автомобилей Компас и другие проекты.

До этого стало известно, что «КамАЗ» вводит практику выплаты квартальных премий для своих работников. В январе 2024 года рабочие получат премию за октябрь – декабрь 2023-го. Для выплаты предусмотрен повышающий коэффициент, который зависит от стажа работы на заводе, и понижающий — за отсутствие на рабочем месте, включая дополнительные дни отдыха, период отпуска за свой счет и ряд других причин. Если работник пропустит не более 3 дней за квартал, его премия будет снижена до 7 тыс. рублей. При пропуске от четырех дней до недели — будет снижена вдвое. Сотрудник, который проработал на «КамАЗе» свыше пяти лет, получит квартальную премию в 11,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что российский самосвал «Робокоп» частично собран из санкционных деталей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами