Крупнейший российский автозавод приостановил выпуск автомобилей

Российский производитель грузовиков «КамАЗ» приостановил выпуск автомобилей 30 декабря в связи с праздниками. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В связи с общероссийскими праздниками с сегодняшнего дня приостановлена работа главных сборочных конвейеров «КамАЗа». Отдых камазовцев продлится с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Во вторник, 9 января, компания возобновит производственную деятельность», — говорится в сообщении.

В компании заявили, что, несмотря на все сложности и вызовы нового времени, основные задачи, поставленные перед подразделениями ПАО «КамАЗ» на 2023 год, выполнены.

В 2024 году продолжится модернизация камазовских производств, развитие линейки грузовиков К5 и модельного ряда пассажирского транспорта. Также запланирована работа по двигателям Р6, развитию линейки автомобилей Компас и другие проекты.

До этого стало известно, что «КамАЗ» вводит практику выплаты квартальных премий для своих работников. В январе 2024 года рабочие получат премию за октябрь – декабрь 2023-го. Для выплаты предусмотрен повышающий коэффициент, который зависит от стажа работы на заводе, и понижающий — за отсутствие на рабочем месте, включая дополнительные дни отдыха, период отпуска за свой счет и ряд других причин. Если работник пропустит не более 3 дней за квартал, его премия будет снижена до 7 тыс. рублей. При пропуске от четырех дней до недели — будет снижена вдвое. Сотрудник, который проработал на «КамАЗе» свыше пяти лет, получит квартальную премию в 11,5 тыс. рублей.

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