Полиция установила личность водителя, который устроил массовое ДТП в Москве

Полиция задержала водителя, который устроил массовую аварию на парковке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

«При координирующей роли прокуратуры Восточного административного округа установлен житель района Перово 1981 г.р., причастный к дорожной аварии. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался», — говорится в сообщении.

Авария с большим количеством пострадавших машин произошла

во дворе одного из домов на улице Перовской в Новогиреево. Водитель белого Mitsubishi Pajero Sport пытался выехать со двора крайне странным образом и в итоге протаранил более десятка припаркованных автомобилей, очевидно, находясь в не самом адекватном состоянии.

Позже выяснилось, что пострадали 13 машин.

Ранее сообщалось, что московский водитель задним ходом сбил женщину и уехал с места ДТП.