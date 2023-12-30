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Полиция установила личность водителя, который устроил массовое ДТП в Москве

Полиция задержала водителя, устроившего ДТП с 13 авто в Москве

Полиция задержала водителя, который устроил массовую аварию на парковке в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.

«При координирующей роли прокуратуры Восточного административного округа установлен житель района Перово 1981 г.р., причастный к дорожной аварии. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался», — говорится в сообщении.

Авария с большим количеством пострадавших машин произошла
во дворе одного из домов на улице Перовской в Новогиреево. Водитель белого Mitsubishi Pajero Sport пытался выехать со двора крайне странным образом и в итоге протаранил более десятка припаркованных автомобилей, очевидно, находясь в не самом адекватном состоянии.

Позже выяснилось, что пострадали 13 машин.

Ранее сообщалось, что московский водитель задним ходом сбил женщину и уехал с места ДТП.

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