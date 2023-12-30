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Автобус с россиянами попал в аварию в Шарм-эш-Шейхе

В аэропорту Шарм-эш-Шейха автобус с российскими туристами попал в ДТП

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Телеграм-канал Mash

Перронный автобус с российскими туристами попал в ДТП в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что пассажиры — туристы из Москвы, прибывшие в аэропорт «Боингом 777» авиакомпании «Южный ветер» в 10:26 по московскому времени. Во время столкновения с другим автобусом в салоне, помимо взрослых, находились и дети. Основная версия аварии — водитель не справился с управлением.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

До этого на улице Исаковского в Москве водитель автомобиля Nissan сбил пожилую женщину при движении задним ходом и скрылся с места происшествия. Пострадавшая, 80-летняя женщина, получила серьезные травмы: ее здоровью причинен тяжкий вред. Привлечение водителя к ответственности находится на контроле в прокуратуре Северо-Западного округа Москвы.

Ранее в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль ДПС лоб в лоб столкнулся с каршеринговым BMW.

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