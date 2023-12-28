В Госдуме выступили против ремонта по ОСАГО с подержанными запчастями

Состояние подержанных запчастей не всегда может обеспечить должную безопасность автомобиля. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя заявление главы Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева о том, что подержанные запчасти могут начать использовать при ремонте автомобиля по ОСАГО уже в конце 2024 года.

«Ситуация неоднозначная, и пока трудно делать категоричные оценки. Конечно, первая реакция, мягко говоря, настороженная. С другой стороны, дефицит и подорожание запчастей провоцируют подорожание ОСАГО, и нужно искать способы этого избежать. Современный автомобиль состоит из нескольких тысяч узлов и деталей, которые по-разному влияют на безопасность и управляемость, да и само состояние б/у деталей может быть разным. Кстати, непонятно, почему речь только о них, а не об аналогах оригинальных запчастей? Надо искать баланс между безопасностью и доступностью автогражданки», — сказал Миронов.

По словам парламентария, для разрешения использовать подержанные запчасти потребуется обязательная сертификация деталей, используемых в ремонте, и перечень позиций, которые нельзя заменять подержанными запчастями.

«Есть и такой вопрос: а не облегчим ли мы жизнь страховщикам и сервисменам, а тарифы на ОСАГО все равно вырастут – такую печальную перспективу нельзя сбрасывать со счетов», — указал он.

Как рассказывал глава ВСС Уфимцев, в июле 2024 года будет подготовлен список деталей, которые можно повторно использовать при ремонте машины, а также пояснения, как следует оценивать состояние таких запчастей, чтобы решить, можно ли их безопасно применять.

Ранее россиянам назвали размер штрафа с камер за отсутствие ОСАГО.