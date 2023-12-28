Россиянам назвали время, за которое водитель получит летальную дозу углекислого газа

Чаще всего автомобилисты могут получить отравление угарным газом при работающем моторе в гараже, в котором плохо устроена вентиляция. Об этом в беседе с «Газетой Ru» рассказала заведующая терапевтическим отделением клиники «Медси в Красногорске» Марина Серякова. Она отметила, что даже немного времени проведенных в таких условиях могут привести к печальным последствиям.

«Угарный газ вызывает острое отравление. Когда он с выхлопами попадает в организм человека при вдыхании, то вещество во взаимодействии с гемоглобином в крови образует прочный комплекс – карбоксигемоглобин, который блокирует обеспечение тканей в организме человека кислородом. При концентрации угарного газа в воздухе 0,1 % летальный исход может наступить в течение часа», — рассказала врач.

Эксперт отметила, что действие угарного газа на организм человека зависит от уровня его концентрации в воздухе. Первой на нехватку кислорода реагирует нервная система. Так, появляются головные боли пульсирующего характера, стук в области висков, головокружение, тошнота, не связанная с приемом пищи, рвота, расстройства зрения.

При тяжелом отравлении у пострадавшего развивается сонливость, апатия, постоянный шум в ушах, головные боли становятся интенсивнее. Дыхание становится частым и поверхностным. Человек находится в сознании, но оно спутанное.

Если пострадавшему вовремя не оказать помощь, возможны остановка дыхания и сердцебиения, наступление летального исхода, предупредила эксперт. У людей, которые перенесли отравление углекислым газом, могут проявляться осложнения, даже спустя несколько месяцев или лет. Так, пациенты могут жаловаться на потерю памяти, снижение концентрации внимания и уровня интеллекта, пояснила врач.

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