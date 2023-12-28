В России на четверть выросли цены на услуги автосервисов

По итогам 2023 года большая часть независимых станций технического обслуживания автомобилей (СТО) подняла цены на свои услуги на 25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на члена Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова.

«Услуги автосервисов выросли на 25%. Связано это с дефицитом кадров. Для борьбы за работников СТО повышают стоимость нормо-часа. Вырос спрос на услуги автосервисов, так как старых автомобилей становится больше, им требуется более частое обслуживание», — сказал Шкуматов.

В этом году из-за дефицита кадров СТО начали активно переманивать сотрудников друг у друга. При этом сегодняшний день нет никаких предпосылок к тому, что в 2024 году появится недостающая сотня тысяч высококвалифицированных механиков, так что борьба за кадры продолжится, в том числе рублем, подчеркнул автоэксперт.

До этого стало известно, что в 2023 году российские автомобилисты стали активнее экономить на ремонте машин и топливе. Россияне стали чаще отдавать предпочтение аналогам вместо оригинальных запчастей. Водители реже эксплуатируют свои автомобили, чтобы сэкономить на топливе и сберечь ресурс своих автомобилей. Так, динамика среднего ежедневного пробега снизилась на 3% по отношению к доковидному и докризисному 2019 году.

Также в 2023 году автомобилисты начали чаще самостоятельно ремонтировать свои машины. Если на протяжении предыдущих шести лет доля самостоятельного ремонта наоборот уменьшалась в пользу автосервисов, то в текущем году произошел ее резкий скачок.

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