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Угонщик Lamborghini Urus в «Москва-Сити» подрифтовал на нем и оставил неподалеку

В Москве неизвестный прокатился на чужом Lamborghini Urus и бросил его на улице

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Телеграм-канал «112»

В Москве неизвестный угнал с автомойки люксовый кроссовер Lamborghini Urus, покатался на нем и оставил на соседней улице. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, пропажу автомобиля за 50 млн рублей обнаружил менеджер автосалона в столичном «Москва-Сити». Выяснилось, что сотрудник автосалона накануне сдал Lamborghini Urus на мойку, после чего машина исчезла. Полицейские, к которым поступило заявление об угоне, обнаружили машину на соседней улице.

Выяснилось, что неизвестный стащил ключ от Lamborghini из шкафа на автомойке и до утра дрифтовал на парковке бизнес-центра, после чего оставил машину и скрылся. Повреждений угнанный автомобиль не получил.

До этого в Иркутской области отец и сын избили инспектора ДПС и сломали ему нос за арест их машины.

Ранее водитель УАЗа получил ранения лица из-за прилетевшего в машину фейерверка.

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