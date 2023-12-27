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Губернатор Калужской области: старт производства на бывшем заводе VW в 2023 году не состоится

Перезапуск калужского завода Volkswagen перенесен на 2024 год

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Shutterstock

Запуск производства автомобилей на заводе AGR в Калужской области (бывшее предприятие Volkswagen) в 2023 году не состоится, он перенесен на начало 2024 года. Об этом в интервью телеканалу «Ника ТВ» рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Просто не могу анонсировать эти переговоры, которые ведутся, и те результаты, которые мы получили. Потому что это, во-первых, предмет коммерческой тайны, а, во-вторых, мы просто видим, как конкуренты ловят каждое наше слово, бегут нам сразу палки в колеса вставлять. Но мы все равно этот завод запустим. То, что не сделали в конце этого года, сделаем в начале следующего года. И все у нас будет развиваться как надо», — рассказал Шапша.

В августе глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия — 2023» сообщил о том, что перезапуск производства на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может произойти до конца года.

Ранее стало известно, какие автомобили Haval представит в России в 2024 году.

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