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Toyota установила рекорд производства автомобилей

Toyota Motor произвела рекордное число автомобилей в 2023 году

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Toyota

Японский автоконцерн Toyota Motor выпустил рекордное количество автомобилей в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

Согласно отчету, компания в 2023 году произвела 9,23 млн транспортных средств. При этом предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда автоконцерн выпустил 9,05 млн машин.

В ноябре 2023 года Toyota выпустила 926,5 тыс. транспортных средств. В прошлом году Toyota вместе с дочерними компаниями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам машин в мире, продав 10,5 млн автомобилей.

До этого стало известно, что в Китае начались продажи нового большого кроссовера Aito M9. Цены начинаются от 469, 8 тыс. юаней (6,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Кроссовер доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. В первом случае силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора (152 л.с.) и двух электродвигателей (224 и 152 л.с.), на электротяге машина может преодолеть до 175 км. Во втором кроссовер получил по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная отдача силовой установки составляет 530 л.с.

Ранее создатели российского электрокара «Атом» раскрыли характеристики модели.

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