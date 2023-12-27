Toyota установила рекорд производства автомобилей

Японский автоконцерн Toyota Motor выпустил рекордное количество автомобилей в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании.

Согласно отчету, компания в 2023 году произвела 9,23 млн транспортных средств. При этом предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году, когда автоконцерн выпустил 9,05 млн машин.

В ноябре 2023 года Toyota выпустила 926,5 тыс. транспортных средств. В прошлом году Toyota вместе с дочерними компаниями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам машин в мире, продав 10,5 млн автомобилей.

До этого стало известно, что в Китае начались продажи нового большого кроссовера Aito M9. Цены начинаются от 469, 8 тыс. юаней (6,1 млн рублей по курсу на момент публикации). Кроссовер доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. В первом случае силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора (152 л.с.) и двух электродвигателей (224 и 152 л.с.), на электротяге машина может преодолеть до 175 км. Во втором кроссовер получил по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная отдача силовой установки составляет 530 л.с.

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