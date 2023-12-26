Россиянам рассказали, почему важно зимой включать кондиционер в авто

В зимнее время кондиционер в автомобиле необходимо включать хотя бы раз в неделю, чтобы в дальнейшем избежать с ним серьезных проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Кондиционер зимой включать не просто можно, а нужно. Если этого не делать, весной, когда вы начнете пользоваться им активно, могут появиться серьезные проблемы. Дело в том, что кондиционер смазывается маслом. Если агрегатом не пользоваться, то масло стечет, а детали останутся без смазки. В такой ситуации они будут усиленно разрушаться от трения и может произойти поломка», — сказал автоэксперт.

Чаще всего выходят из строя различные подшипники, трубки кондиционера, уплотнители, а также самая дорогая деталь – компрессор. Все это ведет к разгерметизации системы и дорогому ремонту, предупредил Хайцеэр.

По словам специалиста, лучше всего включать кондиционер раз в неделю на 5-10 минут, чтобы смазать все трущиеся детали. Даже не обращая внимания на минусовую температуру.

«Я не знаю прецедентов, когда включенный в мороз кондиционер, ломался. В основном он выходит из строя из-за износа деталей», — подчеркнул автоэксперт.

Ранее стало известно, какие запчасти нельзя покупать на авторазборках.