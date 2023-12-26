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Столичных автомобилистов предупредили о вечерних пробках

Дептранс Москвы: сегодня вечером ожидаются пробки на Садовом кольце и ТТК

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Автомобилистам сегодня вечером рекомендуется пользоваться общественным транспортом из-за возможных пробок в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Во второй половине дня ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Бульварном кольце, Садовом кольце и ТТК. В вечерний разъезд рекомендуем выезжать до 17:00 или отложить поездку на более позднее время — после 20:00», — говорится в сообщении.

В дептрансе добавили, что на движение могут повлиять увеличение числа автомобилей и поездок в преддверии праздников, низкие скорости, а также погодные условия.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами будет идти снег.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо ввести максимальную стоимость на услуги такси во время неблагоприятных или экстремальных погодных условий. Для многих россиян услуги такси необходимы, к примеру, чтобы добраться до метро, железной дороги, пояснил он.

Напомним, в конце ноября и в начале декабря в Москве резко росла стоимость такси на фоне снегопадов. Так, 27 ноября за 25-минутную поездку в такси жители отдавали 1,6 тыс. рублей, а в отдельных районах — 1 тыс. рублей за 8-минутную поездку. 4 декабря на фоне мощного снегопада стоимость такси выросла в 1,5-2 раза.

Ранее в Госдуме россиян предупредили, что цены на такси в стране продолжат расти из-за кризиса в отрасли.

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