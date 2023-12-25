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Россиянам рассказали о рисках при вдыхания паров незамерзайки

Врач Пигарева: вдыхание паров незамерзайки может привести к опасной аллергии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

При вдыхании испарений незамерзающей жидкости, которая попадает в салон автомобиля через систему вентиляции, у человека может появиться сильная аллергическая реакция. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила замглавврача клиники «Медси в Красногорске» Валентина Пигарева.

«Зимние стеклоомывающие жидкости производят из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ (ПАВ), ароматизаторов и красителей. Если пары попадают в салон автомобиля, то риск возникновения аллергической реакции есть у людей с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, а также у маленьких детей, у которых наблюдались аллергические реакции в прошлом», — сказала врач.

Первым признаком аллергической реакции на незамерзайку у людей всех возрастов может стать бронхоспазм. При таком состоянии у человека возникает одышка, сильный кашель, свистящее дыхание. У детей – ларингоспазм, при котором ребенок не может говорить, он становится бледным, возникает повышенное потоотделение. Отек Квинке – также ответная реакция организма на аллерген. В этом случае происходит отек слизистых и мягких тканей лица, шеи, ротовой полости. Все подобные реакции – достаточно опасные состояния, предупредила врач.

Первая помощь при подозрении на аллергическую реакцию на ароматизаторы незамерзающей жидкости – это вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить шею и грудную клетку, а также вызвать скорую помощь.

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