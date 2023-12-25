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Кабину «КамАЗа» раздавило бревнами после ДТП

В Омской области кабину «КамАЗа» раздавило бревнами после ДТП

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МВД РФ по Омской области

В Омской области кабину грузовика «КамАЗ» раздавило бревнами после ДТП. Об этом сообщили в областном главке МВД, опубликовав кадры с места происшествия.

Инцидент произошел утром в понедельник на автодороге Называевск — Исилькуль. По предварительным данным, водитель «КамАЗа», который перевозил кругляк хвойной породы, в районе 14 километра съехал в левый по ходу движения кювет, после чего груз сошел на кабину фуры.

В результате ДТП водителя 1963 года рождения и его пассажира 1974 года рождения госпитализировали. Сотрудники ГИБДД занимаются выяснением обстоятельств и причин происшествия. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать правила безопасности при езде в условиях гололеда.

Ранее «АвтоВАЗ» лишил спортивную Lada Granta важной опции безопасности.

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