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«АвтоВАЗ» лишил спортивную версию Lada Granta важной опции безопасности

«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Granta Sport без подушек безопасности из-за дефицита

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LADA

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» временно начал выпускать автомобили Lada Granta Sport без подушек безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Это связано с дефицитом комплектующих.

«Автомобиль Lada Granta Sport опять остался без подушек безопасности, как и собратья с главного конвейера», — говорится в сообщении.

Внешне Granta Sport отличается другими бамперами с красной полосой и шильдиком Sport на решетке радиатора и крышке багажника, обтекателями порогов и черными глянцевыми крышками боковых зеркал заднего вида. Кузовной обвес, испытанный в аэротрубе «АвтоВАЗа», снижает коэффициент подъемной силы на 45%. В салоне установлены сиденья с боковой поддержкой и кожаный руль с красной нулевой отметкой. В оформлении комбинации приборов и на молдингах бамперов используется красный цвет.

Lada Granta Sport оснащена 16-клапанным мотором мощностью 118 л.с. Двигатель получил изменения в системах впуска и выпуска, топливной системе, газораспределительном механизме и в программе контроллера.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» почти на четверть увеличит план производства на 2024 год.

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