Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Владивостокские водители спровоцировали пробку дракой на дороге

Во Владивостоке двое водителей подрались на дороге и создали пробку

close
100%
«NEWS.VL | Владивосток и Приморье»' class="item-image" >
Телеграм-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье»

На Луговой улице во Владивостоке двое водителей устроили драку на проезжей части, один из мужчин серьезно пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал News.Vl.

На видеозаписи инцидента видно, что двое мужчин избивают друг друга кулаками и падают на асфальт. Следом за ними образовался затор из автомобилей. Дочь одного из участников потасовки сообщила, что ее отец получил серьезные травмы, включая сотрясение мозга, перелом носа и лицевых костей. Она разыскивает свидетелей произошедшего.

О причинах конфликта и состоянии другого участника драки не сообщается.

До этого в Свердловской области три столкнувшихся большегрузных автомобиля заблокировали движение по трассе ТюменьЕкатеринбург. Одна из большегрузных фур при этом оказалась в кювете.

Ранее на Новорижском шоссе в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами