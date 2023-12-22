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Volkswagen показал обновленный Golf

Volkswagen раскрыл изображение рестайлингового Golf

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Volkswagen

Volkswagen опубликовал изображение обновленного Volkswagen Golf восьмого поколения, который дебютирует в 2024 году. Об этом сообщает Motor1.

Новый Golf упомянул глава немецкого автопроизводителя Томас Шеффер в числе важных для компании продуктов, выходящих на рынок. Шеффер объявил, что обновленный Golf будет представлен в 2024 году.

На изображении видно, что обновленный Golf получил сплошную светящуюся полосу, пересекающую переднюю часть машины, а также светодиодные фары и логотип Volkswagen с подсветкой.

Известно, что в салоне хетчбэка появится массивный сенсорный экран. Предполагается, что дебют обновленного Golf состоится в начале будущего года. При этом объявлено, что в 2028 году дебютирует новый Golf на платформе SSP, который станет электрическим.

Ранее стала известна доля рынка, которую заняли китайские марки в России.

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