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Стало известно, какую долю российского рынка заняли китайские автомобили

НАПИ: китайские машины российской сборки заняли 10% рынка

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Haval

Выпускаемые в России легковые автомобили китайских брендов заняли 10% российского рынка по итогам 11 месяцев 2023 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«Выросла доля традиционных российских брендов, они заняли почти треть рынка. Увеличилась доля китайских брендов, произведенных в России, они заняли почти 10% рынка. Доля же автомобилей, произведенных в Китае, достигла 37%», — отмечается в исследовании.

По данным НАПИ, в России с января по ноябрь 2023 года было выпущено 88,6 тыс. машин под китайскими брендами против 27,6 тыс. машин в том же периоде годом ранее. В 2022 году эти марки занимали 5% рынка новых легковых машин в нашей стране.

Автомобили новых российских брендов по итогам 11 месяцев 2023 года заняли 1,4% рынка с показателем 12,6 тыс. машин.

Ранее стало известно, что в 2024 году в России появится еще одна китайская автомобильная марка.

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