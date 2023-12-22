Военно-Грузинскую дорогу временно перекрыли из-за непогоды

Движение грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге временно приостановлено из-за непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Северной Осетии».

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 08.50 22 декабря 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автомобилей и с учетом рекомендации грузинских пограничников.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с РФ не только Грузию, но и Армению.

До этого президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия автодороги М-12 «Восток», которая протянется до Казани.

Протяженность магистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень составит 1980 км. Это один из главных участков международного маршрута «Россия». Согласно текущим планам, в 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Участок М-12 между Москвой и Казанью составляет 810 км.

Ранее вице-премьер Хуснуллин заявил о планах проложить трассу в обход Мариуполя.