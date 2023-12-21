Жительницу Владимира посадили за то, что она избила гаишников, защищая мужа

В Суздале приговорили к году лишения свободы жительницу Владимира, которая избила двух инспекторов ДПС, пытавшихся привлечь ее мужа к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает прокуратура Владимирской области.

Конфликт между пассажиркой Ford Kuga и сотрудниками ГИБДД произошел ночью 23 февраля 2023 года. Они остановили автомобиль на одной из улиц Суздаля. Водитель с признаками опьянения отказался назвать свою фамилию и предъявить документы. Инспекторы потребовали от мужчины проехать в отделение полиции для установления личности, а его жена избила полицейских руками и ногами.

«Супруга водителя, будучи недовольной законными действиями сотрудников полиции, желая помочь мужу избежать административной ответственности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла одному из сотрудников ГИБДД удар ногой по голове, второму — не менее трех ударов руками по голове, рукам и туловищу», — уточняется в сообщении прокуратуры.

После этого супругов задержали и доставили в полицию. В ходе судебного разбирательства владимирка не признала своей вины в причинении насилия представителей власти. Суд приговорил ее к году колонии общего режима.

Ранее в Челябинске пассажир маршрутки ударил водителя ножом и спрятался в квартире.