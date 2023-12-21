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Названа стоимость строительства трассы М-12 от Москвы до Казани

Глава «Автодора» Петушенко: километр трассы М-12 «Восток» стоит 1 млрд рублей

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Максим Богодвид/РИА Новости

Стоимость строительства трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани составила менее 900 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Автодора» Вячеслава Петушенко.

«810 км — меньше 900 млрд рублей. Километр дороги здесь стоит чуть больше миллиарда», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия автодороги М-12 «Восток», которая протянется до Казани.

Протяженность магистрали М-12 «Восток» Москва — Казань — ЕкатеринбургТюмень составит 1980 км. Это один из главных участков международного маршрута «Россия». Согласно текущим планам, в 2024 году трассу продлят до Екатеринбурга, а в 2025-м — до Тюмени.

Участок М-12 между Москвой и Казанью составляет 810 км. Его прокладку завершили на семь месяцев раньше запланированного срока. Предполагается, что благодаря новой дороге путь на машине от российской столицы до Казани будет занимать не 12, а 6,5 часа.

Ранее сообщалось, что число автомобилей на дорогах Москвы в 2023 году сократилось на 4%.

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