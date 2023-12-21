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Omoda представит в России новый кроссовер

Компания Omoda начнет продажи в России кроссовера C7 в 2024 году

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

В 2024 году в России начнутся продажи нового китайского кроссовера Omoda C7. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора брендов Omoda и Jaecoo Виктора Нащанского.

«Несомненно, в следующем году мы порадуем наших покупателей новым продуктом. Omoda C7 — это кроссовер, который попадет в линейку С-SUV. Что касается запуска Omoda C3 — сейчас мы оцениваем емкость и целесообразность запуска данной модели на нашем рынке», — отметил Нащанский.

Кроме того, в первом квартале будущего года в России начнутся продажи электрического кроссовера Omoda E5, дебют которого планировался до конца 2023 года. В октябре модель была представлена на Женевском автосалоне в Катаре. Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм), запас хода составляет 550 км, а разгон до «сотни» занимает 7,5 секунды. Другой новинкой станет рестайлинговый кроссовер C5.

Ранее сообщалось, что Kia выпустит кроссовер Clavis, который будет компактнее Seltos.

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