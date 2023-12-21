Daihatsu приостановит работу четырех своих заводов в Японии

Автопроизводитель Daihatsu на следующей неделе приостановит работу всех своих четырех заводов на территории Японии из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK. Компанию ждет проверка. Когда заводы начнут снова функционировать, неизвестно.

Возникшая проблема касается фальсификации данных, которые Daihatsu предоставляла для получения государственной сертификации автомобилей. В апреле 2023 года были обнаружены нарушения в отношении четырех моделей авто, после чего была организована специальная независимая комиссия для расследования инцидента. Она нашла более 170 нарушений, которые охватывают десятки моделей, продающихся в том числе под маркой материнской компании Toyota.

В результате на сегодняшний день приостановлены поставки всех автомобилей Daihatsu в Японии и за рубежом, а также моделей, продаваемых под брендом Toyota. Выпуск ряда моделей был приостановлен еще в апреле 2023 года.

До этого стало известно, что автомобильный концерн Toyota Motor принял решение отозвать более 1 млн автомобилей, реализованных в США, из-за проблем с подушками безопасности. Речь идет о неисправности датчика системы обнаружения пассажира на переднем пассажирском сиденье, что может привести к короткому замыканию. В результате подушки безопасности не сработают при столкновении, что создает риск получения травм. Будут отозваны для диагностики и ремонта автомобили, произведенные в период с 2020 по 2022 год, в том числе седаны Camry, Corolla, кроссовер RAV4, а также модели Lexus ES и RX.

Ранее сообщалось, что в России вынесли 1,05 млн штрафов за неоплаченный проезд по платным дорогам.