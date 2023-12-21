«АвтоВАЗ» убрал напоминание о неудаче с FAW со своего сайта

С официального сайта «АвтоВАЗа» исчезла информация о кроссовере Lada X-Cross 5. Об этом сообщает портал «Автоновости дня». В компании это объяснили проводимыми работами на сайте.

Отмечается, что в начале августа на сайте «АвтоВАЗа» появился баннер с кроссовером Lada X-Cross 5 и словами «скоро в продаже». Сам баннер, напомним, представлял собой компьютерный 3D-рендер, на котором изображен автомобиль ярко-красного цвета, едущий на фоне живописного городского пейзажа с высотками, пышными зелеными насаждениями и водоемом.

Lada X-Cross 5, старт производства которой был дан летом 2023 года, до настоящего времени не поступила в продажу, цены не нее не объявлены. При этом на «АвтоВАЗе» уклонились от прямого ответа на вопросы о дальнейшей судьбе проекта Lada X-Cross 5 и не опровергли сообщения СМИ о вероятном сворачивании производства этой модели.

Ранее сообщалось, что компания BAIC начнет продавать в России две новые модели в 2024 году.