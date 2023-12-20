Volkswagen выпустил новую модель в КНР, но покупать ее никто не захотел

Компания Volkswagen запустила в Китае продажи электрического седана ID.7 Vizzion, но количество желающих приобрести автомобиль оказалось очень небольшим. За первые три дня заказать электрокар решились всего 300 человек, сообщает carnewschina.com со ссылкой на отчет CarFans.

Несмотря на то, что в Китае цена ID.7 Vizzion почти на 50% ниже, чем в Европе, многих клиентов отпугнула высокая цена электрокара, рассказали аналитики. Посетителям автосалонов понравился просторный салон машины, однако они были недовольны необходимостью доплаты за такие базовые опции, как подогрев сидений и предложенными комплектациями.

Цена ID.7 Vizzion в Китае составляет 237,7 тыс. юаней (3 млн рублей по курсу на момент публикации). Низкий интерес к модели на китайском рынке объясняется в том числе наличием множества более доступных конкурентов по цене около 200 тыс. юаней — Zeekr 007, BYD Seal, BYD Han, Neta S, Rising F7, Leapmotor C01, Tesla Model 3 и других.

По данным аналитиков, около 90% тех, кто решил купить новинку — это мужчины в возрасте около 40 лет, которые рассматривали ID.7 Vizzion в качестве второго автомобиля в семью. Отмечается, что другим недавним провалом для Volkswagen на рынке КНР стал электрический хетчбэк ID.3 — чтобы увеличить продажи, компании пришлось несколько раз радикально снижать цену машины.

Volkswagen ID.7 Vizzion называют электрическим преемником седана Passat. Седан оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с., запас хода составляет 700 км.

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