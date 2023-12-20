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Чиновников уличили в нелюбви к отечественным автомобилям

Автоэксперт Хайцеэр: чиновники воспринимают отечественные машины как испытания

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УАЗ

Российские чиновники воспринимают обязательный переход на отечественные машины как наказание. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Мы же понимаем, это высший ранг чиновников, которые ездят на Aurus — они избранные, штучные. Эта машина стоит особняком, и на нее особенно не смотрят, потому что большинству людей она просто недоступна, да и нет в ней необходимости. Когда на машины другие сажают — там для многих чиновников это станет наказанием, потому что ему хочется ездить на Toyota Land Cruiser 200, а дадут, например, УАЗ», — сказал Ян Хайцеэр.

О том, что депутатам следует принять решение об использовании в качестве служебных авто только отечественных машин, таких как «Москвич», Lada и Aurus, Володин заявил в июле 2023 года. Он подчеркнул, что Россия не создаст собственный автопром, если «будут другие автомобили» и россияне будут пользоваться машинами недружественных стран.

Согласно списку Минпромторга, госслужащие в служебных целях могут использовать, в частности, автомобили Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend), УАЗ (модели: «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР), Aurus (модели: Senat, Komendant).

Ранее сообщалось, что иранская компания SAIPA начнет поставлять в Россию не только седаны и хетчбэки, но и пикапы.

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