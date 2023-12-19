Оренбургский таксист разбил два автомобиля из-за прохожего, перехватившего руль

В Оренбурге водитель такси врезался в два автомобиля в ходе конфликта с двумя молодыми людьми, требовавшими их отвезти. Об этом сообщается в Telegram-канале «Оренбургская Госавтоинспекция».

Конфликт произошел на улице Березки. Двое молодых людей 19 и 22 лет пытались уехать на такси, которого не вызывали. Водитель приехал во двор дома на другой заказ и отказался везти нетрезвых оренбуржцев, между ними и таксистом произошла потасовка.

«В результате конфликта водитель такси допустил наезд на два припаркованных автомобиля по вине одного из задержанных, который вывернул ему руль. В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах случившегося», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Зачинщики конфликта были задержаны прибывшими на место сотрудниками ГИБДД. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

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