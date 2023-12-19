Завод Hyundai в Петербурге продали за 10 тысяч рублей

Южнокорейская компания Hyundai Motor одобрила предложение о продаже своего завода в Санкт-Петербурге за 140 тыс. вон (примерно 10 тыс. руб.). Об этом сообщает издание The Chosun Ilbo.

В договоре указана возможность обратного выкупа в течение следующих двух лет. Стоимость завода в Северной столице оценивают примерно в $219 млн.

«Объектом продажи является местная российская компания «Арт-Финанс», сумма продажи, как стало известно, составила 10 тыс. руб. Hyundai Motor пришла к выводу, что из местных компаний «Арт-Финанс» предоставила самые выгодные условия», — пишет издание.

Завод Hyundai работал в Петербурге с 2010 года. Компания выпускала модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Предприятие приостановило работу в марте 2022 года.

В начале ноября 2023 года руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин говорил о нехватке автомобилей Hyundai Solaris в российских автосалонах на фоне простоя завода.

В Центре занятости населения Петербурга сообщали, что простой завода продлится до конца 2023 года. В вынужденном отпуске остаются 502 человека (примерно половина штатной численности предприятия).

Ранее эксперты включили Hyundai в список лучших автомобилей для студентов.