McLaren показал новую версию суперкара GT

Британский производитель суперкаров McLaren представил новую модель GTS. По сравнению с прежним McLaren GT, у новинки облегчен кузов и увеличена мощность мотора.

В основе автомобиля тот же углепластиковый монокок, что и у предшествующей модели. При этом для GTS конструкторы McLaren улучшили все основные параметры. Новинка на 10 кг легче и на 14 л.с. мощнее предшественника. GTS оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом, он развивает максимальные 635 л.с. В паре с двигателем работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

Автомобиль получил новый передний бампер и более высокие воздухозаборники на задних крыльях. В качестве опции доступна спортивная выхлопная система. До 100 км/ч суперкар ускоряется за 3,2 с, как и его предшественник. При этом инженерам удалось улучшить показатель ускорения до 200 км/ч — этой отметки автомобиль способен достичь через 8,9 с. Максимальная скорость машины — 326 км/ч.

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