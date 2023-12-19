Россиянам рассказали, как правильно сторговаться при покупке автомобиля

Покупая подержанный автомобиль, нельзя вести никакие переговоры о его стоимости и состоянии по телефону. Об этом сообщает lenta.ru. со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса FRESH Максима Рязанова.

«Помните, что сбить цену без осмотра авто пытаются только перекупы, и таким образом можно отпугнуть продавца», — сказал автоэксперт.

По его словам, первое, что стоит сделать при покупке подержанной машины, — это сопоставить показатели одометра с реальным уровнем изношенности узлов и агрегатов, обивки сидений и других элементов салона. Также необходимо проверить автомобиль на юридическую чистоту и техническое состояние, используя различные сервисы. После этого можно попробовать торговаться с продавцом.

Однако, по словам специалиста, сбить цену на ликвидный автомобиль вряд ли получится. Такие машины обычно находятся в хорошем состоянии, у них небольшой пробег, а также высокий спрос на вторичном рынке.

До этого стало известно, что на этой неделе региональные власти должны установить предельные тарифы на техосмотр (ТО), которые начнут действовать с 1 января. В большинстве субъектов РФ цена ТО легкового автомобиля вырастет на 12%, с 913 до 1022 рублей. Ежегодное увеличение тарифов на ТО предусмотрено приказом ФАС и соответствующей методикой 2022 года.

Ранее сообщалось, что Политех и «Автотор» представили мул отечественного электромобиля.