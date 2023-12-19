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Злоумышленники избили участника СВО прямо на проезжей части

В Петербурге избили участника СВО за замечание о неправильно припаркованном авто

В Санкт-Петербурге злоумышленники избили участника СВО за замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

«Мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое. Мужчина сделал им замечание, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Избив пешехода, злоумышленники уехали, а потерпевший вызвал полицию», — говорится в сообщении.

Судя по видео, перепалка началась на тротуаре, а затем дерущиеся вышли на проезжую часть. Участника СВО били руками и ногами. При этом злоумышленники повалили его на асфальт. После избиения нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». О том, какие травмы получил участник СВО, не сообщается.

До этого стало известно, что в Новгородской области из-за дорожно-транспортного происшествия было прекращено движение автомобилей по участку трассы М-11 «Нева» в сторону Москвы. В результате ДТП имеются пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Ногинске кот прятался от работников автосервиса и ходил в туалет в Porsche.

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