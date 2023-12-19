Водители, въехавшие в ЕС из России, могут поменять номерные знаки

Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года машины могут получить европейские номера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в официальном журнале ЕС.

«Запрет не препятствует регистрации в государстве — члене ЕС транспортных средств, уже находившихся на территории союза по состоянию на 19 декабря 2023 года», — говорится в документе.

До этого стало известно, что гражданам Евросоюза, проживающим в России могут разрешить ввоз автомобилей.

Такое решение Совет ЕС озвучил в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Европейским гражданам позволят ввозить в ЕС автомобили с тем условием, что они не предназначены для продажи и используются только в личных целях.

Кроме того, Евросоюз смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования для путешественников из РФ, в том числе предметов гигиены и одежды. Речь идет об одежде на путешественниках или в составе их багажа. В документе также уточняется, что ограничения в рамках 12-го пакета санкций, в частности, призваны нанести дополнительный удар по способности РФ вести боевые действия.

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