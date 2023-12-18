Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы самые узнаваемые россиянами китайские автобренды

«Автостат»: Chery и Haval стали самыми узнаваемыми китайскими автобрендами

close
100%
Chery

Chery и Haval оказались самыми узнаваемыми у россиян китайскими автомобильными брендами. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», которое провело опрос среди 3 тыс. автовладельцев.

Так, участникам опроса показывали логотипы с названиями автомобильных марок с просьбой отметить те, с которыми были знакомы. 88,2% респондентов оказались знакомы с Chery, второе место занял Haval (82,2%), тройку лидеров дополнил Geely (76,5%). Примерно каждый второй российский автовладелец знаком с Great Wall (54,9%) и FAW (44,2%). Далее в рейтинге расположились JAC и Exeed (40,8% и 40% соответственно).

Почти каждый третий опрошенный знает бренд Changan (35,1%), каждый пятый — Omoda (20%), а каждый шестой — Dongfeng (16,7%), занявший десятое место в рейтинге. На 11-м месте в списке оказался бренд Voyah c показателем 4,4%. Отмечается, что 4,2% участников опроса не смогли узнать ни один из китайских брендов.

В 2023 году в РФ официально продавались автомобили 35 китайских брендов, еще более двух десятков завозились в страну путем параллельного импорта, указали аналитики.

Ранее в России начались продажи новой версии пикапа Sollers ST6.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами