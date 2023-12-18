Названы сроки начала производства «Джихад-машины»

Серийный выпуск боевой «Джихад-машины» планируется начать на заводе «Чеченавто» в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и энергетики Чечни Адама Хакимова.

«В начале этого месяца уже получили конструкторские документации, и сейчас идет этап сборки экспериментального образца. После у нас будут испытания машины. Первые образцы военной техники будут презентованы главе Чеченской Республики до конца текущего месяца. Мы надеемся уже со следующего года запустить серийное производство для нужд СВО», — заявил Хакимов.

О том, что в Чечне будут выпускать «Джихад-машины» для нужд специальной военной операции, стало известно в январе 2023 года. Вопросы запуска производства «Джихад-машины» обсуждались в ходе рабочих встреч председателя правительства Чеченской Республики Муслима Хучиева и министра промышленности и энергетики региона Адама Хакимова с руководящим составом Минпромторга РФ. Модель должна пройти испытания в Российском университете спецназа.

О характеристиках «Джихад-машины» не сообщается.

Ранее сообщалось, что автозавод ПСМА Рус заработает 18 декабря.