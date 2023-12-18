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Россиянам назвали самую частую причину штрафов за нарушение ПДД в 2023 году

«Известия»: в 2023 году водителей чаще всего штрафовали за превышение скорости

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Максим Блинов

В России в 2023 году самой частой причиной получения штрафа за нарушение Правил дорожного движения стало превышение скорости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Ренессанс страхование» и сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

«По мнению большинства российских автомобилистов (58%), количество правонарушений на дорогах только за 2023 год увеличилось в разы. Самыми частыми причинами уклонения от ПДД в этом году стали превышение скорости (33%), несоблюдение правил парковки (7%) и разговор по телефону во время вождения (4%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 году самой частой причиной дорожных аварий стали столкновение с другими машинами (63%), наезды на различные препятствия, людей и животных, (27%), а также повреждения посторонними предметами при движении (9%).

До этого стало известно, что МВД России выступает против введения санкций за превышение средней скорости движения и нарушение временных ограничений скорости.

Проект постановления от Минтранса РФ об усилении роли «динамических информационных табло» и «знаков переменной информации» опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что водители будут получать штрафы за нарушение ограничения скорости, которые демонстрируются на информационных табло на МКАД и других крупных магистралях. Как правило, такие ограничения появляются во время неблагоприятных погодных условий.

Ранее автоюрист рассказал, как наказать виновника аварии, машина которого не пострадала.

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