Во Фрязино два автомобиля провалились под лед на местном пруду

Два автомобиля «Жигули» утопили любители дрифта в городском пруду во Фрязино. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По информации канала, молодые люди устроили на пруду заезд на двух автомобилях, однако лед не выдержал и обе машины провалились в воду. Позже на помощь автомобилистам приехал вездеход, который также едва не утонул.

О том, чем закончилась спасательная операция и пострадал ли кто-нибудь из водителей «Жигулей», не сообщается.

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