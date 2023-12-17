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Во Фрязино два автомобиля провалились под лед на местном пруду

Во Фрязино любители дрифта утопили две машины на городском пруду

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«ДТП и ЧП МОСКВА и МО»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

Два автомобиля «Жигули» утопили любители дрифта в городском пруду во Фрязино. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По информации канала, молодые люди устроили на пруду заезд на двух автомобилях, однако лед не выдержал и обе машины провалились в воду. Позже на помощь автомобилистам приехал вездеход, который также едва не утонул.

О том, чем закончилась спасательная операция и пострадал ли кто-нибудь из водителей «Жигулей», не сообщается.

До этого сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на западе Москвы пострадали четыре человека. По предварительным данным, на Веерной улице водитель рейсового автобуса «Нефаз» не справился с управлением и совершил наезд на светофор. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с детьми лоб в лоб столкнулся с легковушкой в Удмуртии.

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