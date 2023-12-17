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Дилеры «АвтоВАЗа» начали получать Lada Vesta без важной опции

У дилеров «АвтоВАЗа» появились Lada Vesta без подушек безопасности

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Lada

К российским дилерам «АвтоВАЗа» стали поступать автомобили Lada Vesta без подушек безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Автомобили Vesta в минимальной комплектации с двигателем 106 л.с. и без подушек безопасности начали поступать к дилерам, как только «АвтоВАЗ» получит сертификат соответствия, они будут доступны к продаже, вероятно, это произойдет уже в новом 2024 году», — говорится в сообщении.

Отчается, что сейчас продаются автомобили, выпущенные ранее и оснащенные почти всеми необходимыми опциями. За прошедшую неделю «АвтоВАЗ» выпустил более 3 тыс. машин без подушек безопасности.

«АвтоВАЗ» с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности. Это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода. Установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» не может выйти на полную мощность производства автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» перестал комплектовать Lada Vesta преднатяжителями ремней безопасности.

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