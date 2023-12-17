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Alfa Romeo определилась с названием своего нового кроссовера

Кроссовер Alfa Romeo получит название Milano

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Alfa Romeo

Новый кроссовер итальянской марки Alfa Romeo будет называться Milano. Об этом сообщает motor1.com.

По данным портала, модель получила такое название в честь города Милан, где зародилась компания Alfa Romeo. Отмечается, что это будет кроссовер B-класса с электрической силовой установкой мощностью 154 л.с. В основе модели лежит платформа, на которой также построен Jeep Avenger. Не исключено, что машину оснастят и гибридным двигателем.

Дебют Alfa Romeo Milano состоится в апреле 2024 года в Милане.

До этого Alfa Romeo представила спорткар 33 Stradale. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом. Причем все 33 экземпляра спорткара были проданы еще до официальной премьеры. Стоимость новой модели не сообщается, но по некоторым данным составит $1 млн, что в пять раз дороже, чем ее предполагаемый конкурент Maserati MC20.

Ранее сообщалось, что Chevrolet выпустила последний экземпляр Camaro.

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