В «Автодоре» назвали стоимость проезда по трассе от Москвы до Казани

Стоимость проезда по платной трассе М-12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Автодор».

«Тарифы на проезд по открытым ранее участкам <...> останутся без изменений. Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4481 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что принятый тариф рассчитан для легковых автомобилей.

До этого житель Москвы рассказал президенту России Владимиру Путину о проблеме с оплатой проезда по федеральной трассе.

По подсчетам водителя, стоимость проезда по платной трассе М-12 от Москвы до Казани может составить около 6 тыс. руб. В свою очередь, глава государства заявил, что цифра должна быть 4-4,5 тыс. рублей, и пообещал проверить тарифы.

В настоящее время протяженность трассы М-12 составляет 811 км, 415 км из них — платные участки.

Ранее сообщалось о планах кабмина выделить средства на строительство и реконструкцию федеральной трассы Новороссийск — Керчь.