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Дептранс Москвы спрогнозировал заторы в центре города из-за сильнейшего снегопада

Дептранс Москвы: пробки в городе могут достигнуть 9 баллов из-за снегопада

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В российской столице вечером 14 декабря ожидаются серьезные заторы из-за обильного снегопада. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

«По прогнозам синоптиков, весь день будет идти снег. Вечером возможны локальные затруднения в центральной части города, на ТТК и МКАД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вечером пробки в городе могут достигнуть 9 баллов, поэтому в ведомстве рекомендуют отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что циклон «Ваня» (Vanja) придет в Москву к концу рабочей недели, из-за него высота сугробов в столице может вырасти до полуметра. Циклон несет в себе большие запасы влаги. Из-за этого в пятницу, 15 декабря, ожидается облачная, ветреная и снежная погода, возможна сильная метель. Синоптик добавил, что в этот день в столице может выпасть треть от месячной нормы осадков.

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