Стало известно, почему россияне перестали покупать китайские автомобили

Продажи китайских автомобилей в российских дилерских центрах упали на 60% с октября — после резкого поднятия ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщает auto.1prime.ru со ссылкой на директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Илью Титова.

«С момента резкого поднятия ставок Центробанком продажи китайских авто упали в среднем на 60%. Против повышения резко просевшего спроса работают сразу несколько факторов: помимо совершенно не выгодного кредитного продукта, это еще и поднятие утилизационного сбора», — отметил Титов.

По словам эксперта, приобретать автомобиль в кредит под 20% годовых покупателю не выгодно и дешевле пользоваться каршерингом или такси. Также Титов отметил, что сейчас автомобили покупают лишь те, кому они нужны для работы или те, кто может позволить себе машину без кредита.

До этого стало известно, что автомобильные производители из Китая в 2024 году планируют продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых машин.

В октябре 2023 года средневзвешенная цена новой машины снизилась до 2,9 млн рублей. Согласно статистике, в сентябре средняя цена автомобиля в России составляла 3 млн рублей, в августе — 3,1 млн рублей, а в июле — 2,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.