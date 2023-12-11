Автомобилистам рассказали, как избежать заноса на дороге зимой

Лучшим способом избежать заноса на скользкой дороге является соблюдение скоростного режима, при котором можно контролировать ситуацию. Об этом в беседе с Общественной службой новостей сообщил автоэксперт Владимир Сажин. Если же колеса все же повело в сторону, действовать нужно в зависимости от привода, пояснил он.

«Если передний привод пошел в занос, мы прибавляем газ, если задний — убавляем. Не надо думать о том, в какую сторону нужно крутить руль — его нужно крутить так, чтобы машина у вас встала ровно по направлению того курса, куда вы ехали», — отметил Сажин.

Он также посоветовал не надеяться на стабилизатор курсовой устойчивости и другие системы безопасности автомобиля, поскольку они могут отказать в самый неподходящий момент.

Автоэксперт Петр Баканов до этого рассказал, как повысить проходимость машины зимой. По его словам, в случае езды по рыхлому снегу или грунту следует стравить давление в шинах. В зависимости от накачки колес меняются качественные характеристики автомобиля, подчеркнул он.

Ранее автомобилистам рассказали, нужно ли прогревать машину зимой.