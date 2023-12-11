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«АвтоВАЗ» прекратил выпуск универсалов Lada Vesta

«АвтоВАЗ» приостановил выпуск универсалов Lada Vesta из-за нехватки запчастей

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АВТОВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил производство универсалов Lada Vesta из-за дефицита комплектующих. Об этом сообщает паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

«С 11 декабря «АвтоВАЗ» возобновляет сборку автомобилей Vesta в две смены, но в связи с дефицитом комплектующих с конвейера будут опять сходить только машины в кузове «Седан», универсалов не будет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая ситуация продлится до февраля 2024 года. О том, когда именно возобновится производство универсалов Lada Vesta, не сообщается.

До этого «АвтоВАЗ», также из-за отсутствия запчастей прекратил производство универсалов Lada Granta Cross.

В ноябре сообщалось, что «АвтоВАЗ» может скорректировать производственный план на этот год в сторону уменьшения. До конца года «АвтоВАЗ» планировал выпустить 400 тыс. автомобилей. При этом за январь — октябрь уже произведено 293 тыс. машин Lada. Из-за санкций предприятие может выпустить на 10% меньше автомобилей, чем запланировано.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начал выпускать новый двигатель.

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