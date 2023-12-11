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Автомобили Lada получат турбомоторы

РГ: «АвтоВАЗ» заявил о работе над турбомотором для Lada

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Lada

«АвтоВАЗ» продолжает работу над турбомотором для автомобилей Lada. Об этом рассказал директор продуктовых программ и проектов компании Олег Груненков, сообщает «Российская газета».

Автопроизводитель не стал раскрывать подробности о силовом агрегате и о том, будет ли это двигатель иностранной разработки. При этом известно, что мощность мотора не будет превышать 150 л.с.

Предполагается, что новый силовой агрегат будут устанавливать на Lada Vesta, позже он появится на разрабатываемых кроссовере и минивэне марки. Другие модели (Niva, Granta, Largus) этим мотором оснащать не планируют.

Сейчас «АвтоВАЗ» выпускает восьмиклапанные силовые агрегаты объемом 1,6 литра мощностью 90 сил и 16-клапанные агрегаты того же объема, их отдача составляет 106 л.с. В январе 2024 года планируется начать сборку 1,8-литровых двигателей мощностью 122 л.с.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» отзывает Lada Niva из-за заклинивающей коробки передач.

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