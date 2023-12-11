«АвтоВАЗ» лишил Lada Vesta важной опции безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» временн начали выпускать автомобили Vesta без подушек безопасности. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«АвтоВАЗ с 11 декабря 2023 года из-за нехватки комплектующих начал выпуск автомобилей Vesta без подушек безопасности, это временное решение необходимо, чтобы исключить простой конвейера и не создавать скопление некомплекта на территории завода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что установка данной опции на автомобили Lada продолжится в 2024 году.

До этого стало известно, что «АвтоВАЗ» не может выйти на полную мощность производства автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти из-за дефицита комплектующих.

В июле этого года глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что «АвтоВАЗ» отгружает дилерам разукомплектованные автомобили Lada, причем доля таких машин доходит до 60-70%. Позже глава «АвтоВАЗа» объяснил, что машины без ряда деталей могут временно находиться на складе предприятия или дилера, затем их доукомплектовывают и передают клиентам.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запустил в производство мотор 1.8 Evo.