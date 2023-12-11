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«АвтоВАЗ» начал выпускать новый двигатель

«АвтоВАЗ» запустил в производство мотор 1.8 Evo

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Пресс-служба Lada

«АвтоВАЗ» возобновил производство двигателей объемом 1,8 литра. Из-за большого объема изменений в конструкции двигателю дали название 1.8 Evo, сообщил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Мощность агрегата не изменилась и составляет 122 л.с. В декабре «АвтоВАЗ» выпустит партию из 25 автомобилей Lada Vesta с 1.8 и вариатором для заводских нужд. С конца января начнется серийное производство двигателей с постепенным увеличением объемов, а в конце 2024 года — выпуск машин с мотором 1.8 и 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Как рассказал автоэксперт, «АвтоВАЗу» удалось найти новых поставщиков на многие компоненты силового агрегата — от форсунок до ремня ГРМ.

«Появилось 25 новых деталей; поршни теперь «безвтыковые»; у блока цилиндров появились дополнительные ребра жесткости и бобышки крепления для кронштейна промопоры приводного вала; в поддоне картера появились противоотливные ребра; поддон адаптирован для присоединения автоматической трансмиссии (CVT)», — перечислил Кадаков особенности нового мотора.

Другими нововведениями стали топливные форсунки с увеличенной на 30% производительностью, новые полиамидные топливные трубки увеличенного диаметра с участком переменного сечения, а также новая крышка головки цилиндров.

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