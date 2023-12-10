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Девушка попала в больницу после катания на привязанной к машине «ватрушке»

Под Самарой девушка получила травмы, катаясь на привязанном к машине тюбинге

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В Самарской области несовершеннолетняя девушка попала в больницу после катания на тюбинге, привязанном к автомобилю. Об этом сообщили в областном главке МВД.

Инцидент произошел в Шенталинском районе в селе Каменка. По данным полиции, 19-летний водитель Lada Kalina возил на привязанной к машине «ватрушке» 16-летнюю девушку. На улице Управленческой тюбинг занесло, из-за чего несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в медучреждение. В МВД не стали уточнять другие подробности аварии, опубликовав лишь фотографию, на которой запечатлен поворот и бетонные столбы.

В ГИБДД напомнили, что привязывать тюбинги к транспортному средству запрещено, катание на надувных ватрушках, тюбингах и санках и допускается только на специально обустроенных для этого трассах.

Ранее в Москве двоих детей с переломами доставили в больницу после катания на «ватрушках».

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